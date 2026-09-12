Хемороидалната болест засяга около 50% от възрастните
В ранните стадии може да се използва симптоматично лечение
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В ранните стадии може да се използва симптоматично лечение
Д-р Наков е носител на наградата "Ти си нашето бъдеще" на Българския лекарски съюз за 2017
Основен фактор за образуване на хемороиди е наследственият Ако родителите ви са страдали от хемороиди, то има голяма вероятност да се появят и при ва...
Започнете лечение сега и "ОН КЛИНИК" ще ви подарят преглед Кой е любимата мишена на хемороидите? Учените съставиха типичен портрет на пациента с непр...
Махат ги без болка и упойка Само човек, който не е страдал от хемороиди, не знае колко неудобство, болка и дискомфорт създават те. А който не е посет...