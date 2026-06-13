2-годишната Сияна с два огромни хематома в корема
Два огромни хемотома са отстранили докторите от коремната област на малката Сияна, която бе пребита. Операцията е изключително тежка, бих казала вирту...
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Два огромни хемотома са отстранили докторите от коремната област на малката Сияна, която бе пребита. Операцията е изключително тежка, бих казала вирту...