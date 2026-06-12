Психиатър търси щастието
Сценарият на "Хектор и търсенето на щастието" е написан по мотиви от книгата на Франсоа Льолор. Разказът е за психиатър без житейски опит, който не ус...
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Сценарият на "Хектор и търсенето на щастието" е написан по мотиви от книгата на Франсоа Льолор. Разказът е за психиатър без житейски опит, който не ус...