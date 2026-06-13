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Топ банди събират фенове в Борисовата градина
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Топ банди събират фенове в Борисовата градина
Една от най-споменаваните банди след SPIRIT of Burgas 2015 Hayes & Y ще представят второто си EP с концерт на 2 октомври в столичния клуб Yalta. Начал...
Видеото към парчето "Dancefloor" с официална премиера днес Младата и многообещаваща българска група HAYES & Y, днес представя своя нов видеоклип към...
От днес MTV Adria започва излъчването на клипа на "You Make Me Sick" на българска банда Hayes & Y. Каналът покрива териториите на шест балкански държа...