Джихадистите разрушиха още един древен град
Два дни, след като срина перлата на асирийското царство Нимруд, "Ислямска държава" започна да руши и друг древен град в Ирак. Министерството на туризм...
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Два дни, след като срина перлата на асирийското царство Нимруд, "Ислямска държава" започна да руши и друг древен град в Ирак. Министерството на туризм...