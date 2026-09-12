Наш експерт видя голямата заплаха за Израел след ликвидирането на Насрала
Сега го няма и „Хизбула“ е обезкървена, но в нея има 200 000 последователи
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Сега го няма и „Хизбула“ е обезкървена, но в нея има 200 000 последователи
Ликвидираният лидер на "Хизбула" Хасан Насрала е наредил атентата в Сарафово през 2012 г.
Тел Авив определи елиминирането на Хасан Насрала като историческа повратна точка за региона
Тоой не беше просто един терорист. Той беше терористът, каза премиерът на Израел
Враг на Израел и продукт на Иран
Бойци на групировката изстреляха десетки ракети "Катюша"
Дамаск. Лидерът на шиитското движение Хизбула Хасан Насрала е ранен при покушение и се намира в болница. Опитът за убийство е бил направен на 30 септе...
Бейрут. Хасан Насрала, лидер на Хизбула, обяви, че ливанската въоръжена групировка ще продължи да се бори на страната на сирийския президент Башар Ас...