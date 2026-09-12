Японски корифей на разказа очарова и разсмива
Четем нов сборник на Харуки Мураками
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Четем нов сборник на Харуки Мураками
Борбата с коронавируса ни предизвиква да открием начини как да си помагаме
Токио. Най-популярният в момента японски писател Харуки Мураками е фаворит за тазгодишната нобелова награда за литература. Това сочат прогнозите на бу...