Стив Ханке нападна Борисов. Каква тайна криел
Искам да кажа на българите няколко неща за плана за въвеждане на еврото.
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Искам да кажа на българите няколко неща за плана за въвеждане на еврото.
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