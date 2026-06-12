Симона Халеп отказа участие на US Open
Румънката е притеснена от пандемията от коронавирус
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Румънката е притеснена от пандемията от коронавирус
Симона Халеп срази звездата Серина Уилямс с 6:2, 6:2 и взе чек за 2,35 млн. паунда
Финалът в Лондон започва в 16,00 часа, Евроспорт 2 ще го излъчва пряко
Румънката за първи път ще играе за титлата в Лондон, Уилямс ще гони 24-а титла от Големия шлем
Румънката отвя китайка на "Уимбълдън"
Цветана Пиронкова не даде отпор на 1/8-финалите на турнира в Дубай с награден фонд 2 513 000 долара срещу Симона ХАлеп. Българката падна 4:6, 3:6 срещ...