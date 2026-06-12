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Халеп прегази Пиронкова

Халеп прегази Пиронкова

Цветана Пиронкова не даде отпор на 1/8-финалите на турнира в Дубай с награден фонд 2 513 000 долара срещу Симона ХАлеп. Българката падна 4:6, 3:6 срещ...

18 февруари | 19:26
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