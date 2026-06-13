Хакери удариха системите на Тесла
Получили са достъп до автомобилите
Следете всички новини, анализи и коментари за Хак. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Получили са достъп до автомобилите
Техниката за хакване не е новаторска - тя се основава на анализ на физическите параметри на трети страни на устройството, извършващо криптографската о...
Сред тях са Бил Гейтс, Илон Мъск, Барак Обама и Ким Кардашиян
Расистки коментари и неприлични снимки се появиха за 20 минути в профила на звездата