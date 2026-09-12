Саудитска Арабия строи нещо невиждано! 300 000 работни места и океан от пари
Проектът цели поклонниците в Мека да станат 30 милиoнa дyши гoдишнo
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Проектът цели поклонниците в Мека да станат 30 милиoнa дyши гoдишнo
Разработено е специално за Мека
Инцидентът стана по време на ритуал от хаджа Най-малко 717 души от различни националности загинаха в огромна блъсканица по време на един от ритуалите...
Мека. Един от ритуалите на ежегодното поклонение хадж е да се докосне и обиколи седем пъти кубообразната структура Кааба в центъра на джамията Ал Масд...
София/Мека. Днес е първият ден от ислямския празник Курбан Байрам. Празникът е свързан с жертвоприношението и изразява преданост и благодарност към Вс...
Мека. Стотици хиляди мюсюлмани се събраха в свещения град Мека за годишното поклонение Хадж, докато Саудитска Арабия стартира проект на стойност няк...