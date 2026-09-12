Мегапротест в Русия. Не искат Путин!
Хиляди хора излязоха днес по улиците на руския далекоизточен град Хабаровск
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Хиляди хора излязоха днес по улиците на руския далекоизточен град Хабаровск
Жителите на Хабаровск до границата с Китай масово протестира
Сергей Фургал беше арестуван миналата седмица по обвинение, че е поръчал убийствата на бизнесмени преди 15 години
16 души загинаха, а над 65 бяха ранени в ужасяваща катастрофа на 130-ия километър по пътя Хабаровск - Комсомолск на Амур, след като два автобуса се сб...