Жури и публика смаяни от гласовете в X Factor (ВИДЕО)
Журито и публиката на X Factor бяха изумени от таланта и неповторимите гласове на тазгодишните участници в музикалното шоу. Новата песен на Адел, коя...
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Журито и публиката на X Factor бяха изумени от таланта и неповторимите гласове на тазгодишните участници в музикалното шоу. Новата песен на Адел, коя...
Лин Търнър иска да записва с шампиона от "Х фактор" Ако на зрителите още им държи финала на "Х фактор" като емоция и стискане на палци до червено, то...
София. Музикалните звезди Джеймс Артър и Джо Лин Търнър пристигнаха в България за финала на Х-фактор. „Вълнувам се, че отново съм тук. За мен е голямо...
Джеймс Артър също идва за финала на шоуто в понеделник Финалът на третия "X фактор" в понеделник ще бъде на световно ниво. Джо Лин Търнър, американск...
Игнатова отново намекна в "Х фактор", че е бременна Наистина ли е бременна Мария Игнатова, отново се питат феновете на русокосата и красива тв звезда...
Михаела дефилира с тоалети, изработени от Диляна Попова, с Георги и Невена пеят в Кукления След усилните месеци на репетиции, състезания и победи все...