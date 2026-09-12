Всичко за Х-Фактор

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Последни новини Любопитно
Славин заспал в 4 сутринта

Славин заспал в 4 сутринта

Лин Търнър иска да записва с шампиона от "Х фактор" Ако на зрителите още им държи финала на "Х фактор" като емоция и стискане на палци до червено, то...

10 февруари | 19:30
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Мария готова за бебе

Мария готова за бебе

Игнатова отново намекна в "Х фактор", че е бременна Наистина ли е бременна Мария Игнатова, отново се питат феновете на русокосата и красива тв звезда...

28 януари | 21:40
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"Х фактор" на коледно турне

"Х фактор" на коледно турне

Михаела дефилира с тоалети, изработени от Диляна Попова, с Георги и Невена пеят в Кукления След усилните месеци на репетиции, състезания и победи все...

21 декември | 20:50
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