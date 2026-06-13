Близо 600 певци и танцьори на празник за Гюрга Пинджурова
Близо 600 певци и танцьори от цялата страна ще се съберат в Трън на празник за именитата певица Гюрга Пинджурова. Заявки за участие в надпяването и...
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Близо 600 певци и танцьори от цялата страна ще се съберат в Трън на празник за именитата певица Гюрга Пинджурова. Заявки за участие в надпяването и...
Изпълнителката на "Омиле ми, ягодо" става селска даскалица Трънският славей Гюрга Пинджурова избира народните пресни пред операта Тази година в Трън...
С фолклорен празник отбелязаха 120 години от рождението на певицата Гюрга Пинджурова в родния й Трън. В официалната програма се включиха близо 470 из...
Празник в памет на именитата българска певица Гюрга Пинджурова и по повод 120 години от нейното рождение организират на 2 май община Трън и местното ч...