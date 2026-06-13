Отиде си авторът на "Тенекиеният барабан"
Нобелистът ваеше скулптури и рисуваше литографии между две скандални книгиГюнтер Грас почина на 87 в болницата в Любек На 87 години почина Гюнтер Гра...
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Нобелистът ваеше скулптури и рисуваше литографии между две скандални книгиГюнтер Грас почина на 87 в болницата в Любек На 87 години почина Гюнтер Гра...