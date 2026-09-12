Френски моден гигант закъса сериозно, катастрофа с марката Gucci
Цифрите очертават трудностите, през които преминава френската компания на китайския пазар
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Цифрите очертават трудностите, през които преминава френската компания на китайския пазар
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Вокалистката на "Флорънс енд дъ Машийн" ще бъде облечена от глава до пети в "Гучи" на предстоящото световно турне на инди рок бандата. Флорънс Уелч с...