Разкриха как руската "Вагнер" ще се намеси във войната в Израел
Бойците на Вагнер са позиционирани в Сирия, където присъства и щабът на "Хизбула"
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Бойците на Вагнер са позиционирани в Сирия, където присъства и щабът на "Хизбула"
Създателят на Вагнер Евгений Пригожин отново се оплаква от армейското ръководство
Групировката „Ястреби за свободата на Кюрдистан", която преди бе свързана с Кюрдската работническа партия, пое отговорност за взрива , който прогърмя...
САЩ, Канада и Великобритания са заплашени от терористични атаки от базираната в Сомалия групировка "Ал Шабаб", съобщиха американските медии. Началникъ...
Сливен. Разбита е организирана банда за рекет в Ямбол, Сливен и Хасково. Това разкри на пресконференция главният секретар на МВР - главен комисар Свет...
Тунис. Властите в Тунис отправиха обвинение към ислямската групировка „Ансар аш Шариа" в терористична дейност и я посочи като отговорна за убийството...