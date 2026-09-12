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Трус е регистриран в Гръмен

Трус е регистриран в Гръмен

Благоевград. Земен трус с магнитуд 2 по Рихтер е регистриран в Гърмен, Благоевградска област, към 06, 52 тази сутрин, съобщават на сайта на Сеизмологи...

18 април | 10:04
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