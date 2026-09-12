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Слагат е-гривни на осъдени

Слагат е-гривни на осъдени

София. 180 осъдени на пробация или предсрочно освободени от затвора ще бъдат контролирани с електронни гривни. За проекта на правосъдното ведомство, ф...

18 март | 20:55
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