Изпратиха Гриша Камбуров с бели рози
София. Стотици приятели, роднини, колеги и близки изпратиха в последния му път изпълнителния директор на Българския медиен съюз Гриша Камбуров. В род...
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София. Стотици приятели, роднини, колеги и близки изпратиха в последния му път изпълнителния директор на Българския медиен съюз Гриша Камбуров. В род...
IN MEMОRIAM
Само на 31 години след усложнения от пневмония ни напусна изпълнителният директор на Българския медиен съюз Гриша Камбуров. Той беше моторът на всички...