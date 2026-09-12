Кой е пластичният хирург на Аня Пенчева?
Звездата винаги изглежда перфектно без болки и жертви
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Звездата винаги изглежда перфектно без болки и жертви
Кирил Чалъков напоследък не се споменава около примата, в чиито екип беше дълги години
Георги Асенов е сред звездите на Модната фиеста
В Художествената академия мислели, че гримьорката на "Капките" е роднина на Дечко Узунов заради еднаквата фамилия