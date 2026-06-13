Издирват 29-годишен мъж с шизофрения
Родители издирват 29-годишния си син, който е шизофреник. Григор Григоров Паунов заминал преди месец да работи в Бургас, след което следите му се губя...
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Родители издирват 29-годишния си син, който е шизофреник. Григор Григоров Паунов заминал преди месец да работи в Бургас, след което следите му се губя...