Върнали грифона с друг ляв крак
Не се надявай на други части, казал посредникът в мрака, който се срещнал с Василев два пъти
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Не се надявай на други части, казал посредникът в мрака, който се срещнал с Василев два пъти
София. Откраднатият бронзов грифон от паметника на Васил Левски в София е предаден в Националния исторически музей, съобщиха от културната институция....
Благоевград. Експерименталният театър "Грифон" София-Париж гостува в Благоевград с представлението „Забравени от времето". Спектакълът ще бъде предста...