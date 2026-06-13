Грег Дайк: Продължаваме с опозицията си
Футболната асоциация на Англия продължава с опозицията си срещу преизбрания президент на ФИФА Сеп Блатер. Това заяви шефът на английската футболна цен...
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Футболната асоциация на Англия продължава с опозицията си срещу преизбрания президент на ФИФА Сеп Блатер. Това заяви шефът на английската футболна цен...