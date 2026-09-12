Акции по целия свят подкрепят арестуваните от Грийнпийс
София. Над 10 000 души в различни държави по света се включиха в акции на солидарност с арестуваните активисти на "Грийнпийс", съобщиха от природозащи...
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София. Над 10 000 души в различни държави по света се включиха в акции на солидарност с арестуваните активисти на "Грийнпийс", съобщиха от природозащи...
Стара Загора. Международната природозащитна организация Грийнпийс подкрепи борбата на старозагорци за запазване на отредения за застрояване парк "Беде...
Париж. 30 активисти на „Грийнпийс" са арестувани, по данни на френското министерство на вътрешните работи. Природозащитниците нахлуха във френската дъ...