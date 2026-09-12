Библейското странстване на Греди Асса
Художникът на експресивните съзерцания пътешества в пейзажите на подсъзнателното През годините пластическите му видения стават все по-философско нато...
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Художникът на експресивните съзерцания пътешества в пейзажите на подсъзнателното През годините пластическите му видения стават все по-философско нато...
Посланикът ни в Словакия Маргарита Ганева откри изложбата на проф. Греди Асса
С изложбата "През пустинята" творецът отбелязва 60-ия си юбилей
София. В държавните спортни центрове като "Белмекен" и "Спортпалас" ще бъде въведено меню, съобразено изцяло със спецификата на всеки спорт. Листата с...