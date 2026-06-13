Европа Ностра с 3 нови цели в България
Щастлив съм да видя огромната активност, която проявява Общество "Културно наследство" и обединителната сила, която има, каза Греам Бел
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Щастлив съм да видя огромната активност, която проявява Общество "Културно наследство" и обединителната сила, която има, каза Греам Бел
Чудесата на България са пример за обединение на общности, каза Славка Бозукова