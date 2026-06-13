Гърция върна 320 млн. евро на МВФ
Наемат туристи да разкриват данъчни измами в страната Гърция изплати първата вноска от 320 млн. евро към Международния валутен фонд (МВФ). До края на...
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Наемат туристи да разкриват данъчни измами в страната Гърция изплати първата вноска от 320 млн. евро към Международния валутен фонд (МВФ). До края на...