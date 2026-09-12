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Оперираха Пеле

Оперираха Пеле

Бразилската футболна легенда Пеле е претърпяl операция на гърба. Интервенцията е осъществена в болница в Сао Пауло. Медиците от лечебното заведения н...

19 юли | 10:16
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