Полицаи паркират на пешеходна пътека
Полицейска кола бе заснета от граждани паркирана, без шофьор или униформен служител край нея, насред пешеходна пътека в централната част на София. Кад...
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Полицейска кола бе заснета от граждани паркирана, без шофьор или униформен служител край нея, насред пешеходна пътека в централната част на София. Кад...
Неотдавна ми се наложи да чета предложенията, събирани от една комисия в Народното събрание във връзка с внесен нов закон. С изумление открих съществу...
Усещането за преднамерена политическа атака към прокуратурата и налагащото се впечатление за двойственост сред представителите на т.нар. "протестъри"...
Гражданското общество се събуди, носено от едно еманципирано, ангажирано и талантливо младо поколение, което е обърнато към света. Тези млади хора вид...
София. Депутатите ще гласуват създаването на постоянна парламентарна комисия за взаимодействие с гражданското общество. Идеята за създаването й бе гла...