Гражданските арести били често срещани у нас
Преди дни китайски туристи обезвредиха джебчийка при опит за кражба във Велико Търново
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Преди дни китайски туристи обезвредиха джебчийка при опит за кражба във Велико Търново
Не приемам тези действия като желание да се помогне на властите, а като форма за търсене на самоизява. Това е търсена преднамереност. В това е убеден...
Заради този случай Петър Низамов - Перата беше обвинен в незаконно задържане на мигранти Ново видео с "гражданския арест" на Петър Низамов - Перата с...
Гражданите, които искат да охраняват границата, да минават първо през необходимата подготовка, да бъдат с униформа и да носят отговорност пред българс...
Повече от половината българи в някаква степен одобряват така наречените "граждански арести" на бежанци. Това показват обявените вчера резултати от екс...
Над половината българи одобряват идеята за граждански арести, показва експресно проучване на "Алфа Рисърч" по поръчка на Нова ТВ. 54 % от анкетиранит...
„Абсолютно безобразие". Така външният ни министър Даниел Митов коментира гражданските акции по залавянето на бежанци и връзването на ръцете им със сви...
Динко и Перата станаха новите ни герои "Всяка нощ, когато спя на меко и в огнището светлее жарНейде по родопските пътеки тихо, тихо крачи граничарСти...
Откриха пистолет, ножове, мачете и марихуана в дома му Ден след зрелищния арест на Петър Низамов - Перата, прокуратурата му повдигна обвинение. В сря...
От вчера живеещите в пограничните райони са получили инструкции как да реагират при среща с непознати хора и мигранти – те трябва да сигнализират комп...
Граждански арест няма и не може да има. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. „Абсолютно недопустимо е отряди, отделни лица,...
Не може случайни "патриоти" да връщат бежанци, това написа на страницата си във Facebook Румяна Бъчварова по повод случаите на задържани на границата...
Един от членовете на "Цивилни отряди за защита на жените и вярата" Петър Низамов заяви в ефира на Нова телевизия, че "мигрантите изскочиха от храстите...