Кандидат за кмет иска промяна в Закона за гражданската регистрация
Най-младият кандидат за кмет на ГЕРБ в Пиринския край поде инициатива за промяна в Закона за гражданската регистрация. 26-годишният Атанас Махлелиев,...
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Най-младият кандидат за кмет на ГЕРБ в Пиринския край поде инициатива за промяна в Закона за гражданската регистрация. 26-годишният Атанас Махлелиев,...
Приключи проверката на комисията за гражданската регистрация в община Кърджали. В състава на комисията, сформирана по заповед на кмета на Кърджали Хас...
Родителите на мъртвородени деца вече ще имат право да ги погребат. Това става възможно с промени в Закона за гражданската регистрация, приети на днешн...