19 агнета са откраднати от кошара в Кърджалийско
19 агнета са откраднати от кошара в землището на село Кокиче. Сигналът е подаден от 64-годишния собственик, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Извършен...
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19 агнета са откраднати от кошара в землището на село Кокиче. Сигналът е подаден от 64-годишния собственик, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Извършен...