НАСА плаща $18 000 за 70 дни лежане
НАСА ще плати по 18 000 долара на всеки, който се съгласи да участва в изследване за влиянието на нулевата гравитация върху тялото на астронавтите. То...
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НАСА ще плати по 18 000 долара на всеки, който се съгласи да участва в изследване за влиянието на нулевата гравитация върху тялото на астронавтите. То...
Лос Анджелис. Историческата драма „12 години робство" е най-добрият филм, според американската филмова академия. Лентата на на Стив Маккуин очаквано...
Хитът със Санда Бълок обра рекорден брой статуетки
Залаганията за най-престижната статуетка са във вихъра си
Санта Моника. Космическата фантастика "Гравитация" с участието на Сандра Бълок спечели рекордните седем награди "Изборът на критиците", но историческа...
Лондон. Космическата драма „Гравитация" е фаворит за тазгодишните награди на британската филмова академия БАФТА. Филмът има 11 номинации, включително...
Лондон. Земното притегляне ще намалее осезаемо на 4 януари - следващата събота, предупреждава News Hound. Изданието цитира британския астроном Патрик...