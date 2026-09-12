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15 мин. гратис синя зона

15 мин. гратис синя зона

Бонус за шофьорите в столицата обмислят общинарите. 15 минути безплатно паркиране в синя и зелена зона искат районните кметове. Хората в кварталите г...

07 февруари | 7:45
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