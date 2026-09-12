За еврото! Два месеца гратис за търговците
Между двете четения народните представители съкратиха срока за засилен контрол върху цените на 12 месеца
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Между двете четения народните представители съкратиха срока за засилен контрол върху цените на 12 месеца
Дотогава няма да се налага глобата от 5000 лв. за поява на открити и закрити обществени места без предпазни средства на лицето
Повишаването на цената на билета за еднократно пътуване не е покачило гратиса
Бонус за шофьорите в столицата обмислят общинарите. 15 минути безплатно паркиране в синя и зелена зона искат районните кметове. Хората в кварталите г...
Видин. Безплатно преминаване по моста между Видин и Калафат поискаха видинчани от премиера Пламен Орешарски, който бе целия ден в сряда в града за изн...
София. 10 000 души в столицата са глобени с по 100 лв. за пътуване гратис през миналата година. Малка част от тях обаче доброволно си плащат санкцията...