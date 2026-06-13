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Откриха нова улица в Банско

Откриха нова улица в Банско

По ул. "Гранит" са изградени водоснабдителна и канализационна мрежа, асфалтови и тротоарни настилки, паркинг зона, улично осветление, вертикална и хор...

16 септември | 13:10
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