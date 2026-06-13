Няма опасност за живота на петимата ранени гранични полицаи
Петимата гранични полицаи, ранени при днешната катастрофа на автомагистрала „Тракия", са приети в старозагорската университетска болница с различни тр...
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Петимата гранични полицаи, ранени при днешната катастрофа на автомагистрала „Тракия", са приети в старозагорската университетска болница с различни тр...