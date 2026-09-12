Всичко за Графици

Следете всички новини, анализи и коментари за Графици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини СтандАРТ Политика Култура
Отпадат графиците за отпуски

Отпадат графиците за отпуски

Парламентът реши на първо четене да отпадне задължението за предварителните графици за отпуските. Освен това вече няма да е задължително изискването р...

12 юни | 12:56
0 коментара
121822