Матури 2016 в два последователни дни
Матурите и изпитите след седми клас догодина за първи път ще бъдат в два последователни дни. Досега обикновено между изпитите се оставяше поне един де...
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Матурите и изпитите след седми клас догодина за първи път ще бъдат в два последователни дни. Досега обикновено между изпитите се оставяше поне един де...
Парламентът реши на първо четене да отпадне задължението за предварителните графици за отпуските. Освен това вече няма да е задължително изискването р...
Графика на младата художничка Александра Димитрова
До 31 декември всички фирми трябва да изготвят график за ползването на платения годишен отпуск на своите работници през 2015 г., напомнят от Главна ин...