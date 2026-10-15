Денят на общините! Местната власт като котва срещу бурите
Кметовете доказаха, че местното самоуправление е узряло за европейските стандарти
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Кметовете доказаха, че местното самоуправление е узряло за европейските стандарти
Варна. „През последните месеци няма наложени санкции от районните кметове. Има само една в „Приморски" за 4.82 лв. без ДДС. Очевидно е, че районните к...
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