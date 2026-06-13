Японска студентка откри родния си град в Казанлък
Японска студентка откри родния си град Фукуяма при посещение със свои колеги в Казанлък през уикенда. Момичето от Страната на изгряващото слънце бе п...
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Японска студентка откри родния си град Фукуяма при посещение със свои колеги в Казанлък през уикенда. Момичето от Страната на изгряващото слънце бе п...