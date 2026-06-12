Цачева поздрави първата жена президент в Хърватска
Парламентарният шеф Цецка Цачева бе официален гост на церемонията по иногурация на новоизбрания президент на Хърватия Колинда Грабар Китарович. Тържес...
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Парламентарният шеф Цецка Цачева бе официален гост на церемонията по иногурация на новоизбрания президент на Хърватия Колинда Грабар Китарович. Тържес...