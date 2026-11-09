Нова надежда за животновъдите. Държавата търси допълнителни средства след сушата
Министерството на земеделието обсъжда два варианта за подпомагане на месодайните ферми, чиито стопани настояват за равнопоставеност
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Министерството на земеделието обсъжда два варианта за подпомагане на месодайните ферми, чиито стопани настояват за равнопоставеност
Лектори на престижния форум бяха Тодор Арбов и Пауло Карвальо
Браншови организации на земеделски производители и преработватели ще поемат отношенията на двата сектора с изпълнителната власт, вместо сегашните мног...