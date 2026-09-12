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Ден на траур в Мъглиж

Ден на траур в Мъглиж

Днешният ден е обявен за ден на траур в Мъглиж. Това съобщи кметът на града Господин Господинов по повод трагичния инцидент в завода в петък. „Загина...

20 декември | 9:51
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