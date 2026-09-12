„Красавицата и звярът" също ще бъде филмиран
Холивуд. След очаквания успех на игралната версия „Спящата красавица" - „Господарка на злото" с Анджелина Джоли, още една класика на Disney - „Красави...
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Холивуд. След очаквания успех на игралната версия „Спящата красавица" - „Господарка на злото" с Анджелина Джоли, още една класика на Disney - „Красави...
Епичното фентъзи гони само „Ной" по премиерни приходи за 2014 г. у нас Грандиозен успех беляза дългоочакваното завръщане на Анджелина Джоли към света...
Анджелина Джоли се развихря в поредната злодейска роля. Във филма "Господарка на злото" тя е красива и невинна млада жена, станала жертва на безмилост...
Холивуд. Световно известният американски актьор Брад Пит бе нападнат от неизвестен човек по време на премиерата в Холивуд на филма „Господарка на злот...
Американската инди звезда Лана Дел Рей пусна онлайн най-новия си сингъл Once Upon a Dream. Вероятно няма друга изпълнителка, която да се справи по-пре...
Анджелина се вихри в триизмерното фентъзи "Господарка на злото"