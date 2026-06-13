Спасиха майка с деца от горящ апартамент
Майка и двете й деца бяха спасени от горящ апартамент в Стара Загора. Инцидентът станал в неделя около обед в жилище на петия етаж на панелен блок в к...
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Майка и двете й деца бяха спасени от горящ апартамент в Стара Загора. Инцидентът станал в неделя около обед в жилище на петия етаж на панелен блок в к...