Горяните възкръсват в история за терор и любов
„Швеге“ от Тодор Господинов е от първите български романи за движението против тоталитаризма
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„Швеге“ от Тодор Господинов е от първите български романи за движението против тоталитаризма
Българските горяни са първите борци срещу комунизма след Втората световна война в цяла Европа. Това обяви в Сливен военният министър Николай Ненчев, к...