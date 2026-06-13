Дончев: Горските територии ще бъдат заснети
При следващите облитания за актуализиране на ортофотокартата, която се използва за изчисляване на директните плащания, ще бъдат включени и заснети и г...
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При следващите облитания за актуализиране на ортофотокартата, която се използва за изчисляване на директните плащания, ще бъдат включени и заснети и г...