След призива на Пеевски! МОСВ зад хората срещу опасната мраморна мина
Екоинспекцията разчита на тясното партньорство с местните жители и пряко си сътрудничи с тях, обяви ековедомството
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Екоинспекцията разчита на тясното партньорство с местните жители и пряко си сътрудничи с тях, обяви ековедомството
3 години продължава битката на хората срещу кариерата, която ще отрови въздуха и водата им
Призовава и Общинския съвет в Асеновград да не се крие и да не се измъква с тайни гласувания