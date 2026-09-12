Горнооряховският суджук защитен в ЕС, но с румънско месо
Горна Оряховица ще е домакин на празника
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Горна Оряховица ще е домакин на празника
Известни готвачи представят уникални продукти от своите страни
Велико Търново. Нито дъжд, нито студ могат да уплашат любителите на тънкото мезе, които се събират всяка година за празника на горнооряховския суджук....