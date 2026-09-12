Девето издание на празника на домата в старозагорското село Горно Ботево
За доброто настроение на всички организаторите са подготвили забавни състезания, традиционно изложение и фолклорни изпълнения
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За доброто настроение на всички организаторите са подготвили забавни състезания, традиционно изложение и фолклорни изпълнения
"Дон Домат" се организира с подкрепата на Община Стара Загора
Под наслов „Дон Домат – плодът-зеленчук“ старозагорското село Горно Ботево почете днес най-обичания и популярен зеленчук.
Единственият у нас празник „Дон Домат – плодът-зеленчук“ ще се проведе днес в старозагорското село Горно Ботево
Стара Загора. С традиционния курбан на Димитровден старозагорското с. Горно Ботево почете именния ден на своя благодетел - Димитър Карев. На два пъти,...